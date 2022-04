Usuarios de redes sociales reportaron intermitencias de WhatsApp: Esto señaló la empresa

En la tarde de este jueves, usuarios de redes sociales reportaron que el servicio de mensajería de WhatsApp se encontraba presentando problemas.

Las publicaciones indicaban que muchos pensaron que tenían problema con su conexión de internet. Sin embargo, se trataba de intermitencias del servicio de la red social.

Sin embargo, al cabo de los minutos el servicio se restableció, aunque no sin problemas. Por lo mismo, la propia empresa aclaró el asunto.

"Es posible que esté experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Los mantendremos informados y, mientras tanto, gracias por su paciencia".

