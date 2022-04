Marcianeke estuvo en cárcel de Santiago y lanza potente reflexión sobre los reos: "Espero corrijan sus errores"

22 abr. 2022 - 11:00 hrs.

El popular cantante chileno oriundo de Talca, Marcianeke, sorprendió tras dar a conocer a través de redes sociales que visitó la ex Penitenciaría de Santiago, donde compartió con los reclusos del recinto.

"Todo bacán en la cana compartiendo pulento se pasó bien superbién recibimiento", partió escribiendo el artista en su más reciente publicación de Instagram, plataforma donde subió algunas fotografías del momento.

La visita del Marcianeke se habría dado en el marco de la grabación de un nuevo video del youtuber chileno Diego González, en el que también participaron otros exponentes urbanos.

"Espero corrijan sus errores"

El intérprete de "Colores", aprovechó de agradecer la buena acogida que tuvo en el recinto: "Pronta libertad pa' todos los presos, gracias por la buena onda, saludos a todos los privados de libertad, espero corrijan sus errores", expresó en la descripción del post.

En la secuencia fotográfica que ya suma más de 130 mil "me gusta", el joven, cuyo nombre real es Matías Muñoz, aparece en el patio del centro de detención, donde incluso pudo jugar futbol.

Mediante el formato stories, entregó detalles del encuentro en el que también habría interpretado algunos de sus hits.

"Pa' toda esa gente mal hablada y que no sabe, a ningún artista autorizaron entrar con cadenas de lujo por respeto a los privados de libertad", partió aclarando, luego de limitar la sección de comentarios en su perfil.

En la misma línea, reflexionó, "lo material no te hace persona, de lo más bien me desenvolví y me la afirmé de pana. Salió todo bonito porque soy el mismo con o sin oro, porque la humildad vale más que todo", manifestó en su mensaje".

