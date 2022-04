Un reconocido animador la bautizó así: Anita María Muñoz revela la historia detrás de su apodo "Zapallito Italiano"

21 abr. 2022 - 22:30 hrs.

Ana María Muñoz, mejor conocida como la "Zapallito Italiano", de 46 años, revolucionó la televisión chilena a finales de los años 90 dentro del programa "Extra Jóvenes".

En ese entonces, un joven Daniel "Huevo" Fuenzalida presentaba a una participante que llegaban al espacio para ser la nueva "Chica Techno". Ahora, 22 años después de que ganó el concurso, Anita María se refirió al apodo que le puso un reconocido animador.

La historia detrás del apodo "Zapallito Italiano"

Recientemente, la bailarina conversó con Vivi Kreutzberger en el programa "Más Vivi que Nunca", donde la conductora de televisión sorprendió a Muñoz con un inédito video.

En la secuencia, Leo Caprile confesó que fue a él a quien se le ocurrió llamarla "Zapallito Italiano" y comentó por qué le puso así.

"Responde a una necesidad de enfrentamiento, ya que estábamos en competencia con Kike, con Morandé con Compañía, y él tenía a la "Porotito Verde". Entonces, se me ocurrió la idea de tener también una bailarina vegetal", señaló el comunicador.

Según detalló Caprile, no sabía que a Muñoz le había molestado que comenzara a llamarla de esa manera. De todos modos, declaró que "esa es la razón, no me arrepiento, a no ser que tú me digas que borre la historia", agregó, desatando las risas en el set.

Tras ver el registro, la profesora de baile entretenido aclaró que nunca le molestó el apodo de Zapallito Italiano.

"Estaban entre zapallo camote y zapallo guarda, pero era muy bruto el zapallo, así que por eso el Leito dijo zapallito, diminutivo, más cariñoso, más tiernito. Me encantó", dijo Muñoz.

"Como yo estaba recién en este mundo (...) estaba como enamoradísima de todo esto, las luces, las entrevistas, quería más y si me dieron la oportunidad de trabajar en televisión, yo la tomé al tiro, entonces nunca me molestó el apodo de Zapallito", expresó la recordada figura de TV.

