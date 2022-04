"Él era muy famoso y nos encontramos": Actriz 11 años mayor que Luis Miguel revela cómo fue su romance con el cantante

19 abr. 2022 - 21:00 hrs.

Muchos de los romances de Luis Miguel son conocidos públicamente, ya que dada la fama del cantante, que cumple este martes 52 años, resulta muy difícil que logre mantenerlos en secreto.

Sin embargo, con el paso de los años hay algunas conquistas secretas son reveladas y demuestran que ciertos amores sí pasaron desapercibidos ante la prensa.

Recientemente, un nuevo nombre salió a la luz: la actriz mexicana Felicia Mercado, quien contó que entre ella y el "Sol de México" hubo un romance fugaz que se dio pese a que ella era 11 años mayor que el cantante.

¿Cómo fue el romance entre Felicia Mercado y Luis Miguel?

La actriz, quien ahora tiene 62 años y es mayormente conocida en la televisión mexicana por sus papeles de villana, estuvo de visita en el programa "La Mesa Caliente" de Telemundo.

Durante su participación fue interrogada por los presentadoras en torno a su vida amorosa y surgió entonces el nombre de Luis Miguel, con quien en el pasado se rumoreó que sostuvo un breve romance. Todo ocurrió en la época de oro del artista.

Ante la insistencia, la actriz no tuvo otra opción que confesar sus vivencias con Micky aunque no dio detalles de lo vivido. “Eran otros años y las cosas cambian. No (no fuimos nada), fue nada más algo pasadero. Él era chiquito, yo soy más grande que él y pues yo decía: ‘Wow está muy pequeño’, dijo la actriz, según reseña el sitio web UnoTv.

La mujer también aseguró que a ella le gustaban por lo general los hombres mayores y es por eso que no contempló una relación a largo plazo con Luis Miguel.

“Siempre se me dio más el hombre mayor, pero, bueno, estaba bonito y era una época en la que yo era muy famosa y él era muy famoso y nos encontramos por ahí”, explicó.

