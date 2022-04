"Primero le mentí": Fernando Godoy entrega detalles de su segunda petición de matrimonio a Ornella Dalbosco

17 abr. 2022 - 10:00 hrs.

Hace algunos días, el reconocido actor de Mega, Fernando Godoy, compartía con sus seguidores de Instagram la segunda petición de matrimonio que le hizo a su pareja, Ornella Dalbosco.

"Pronto nos casaremos"

"Renovamos el ¡Sí acepto! Ahora, si todo sale bien, ¡Pronto nos casaremos como siempre hemos querido! Ornella te amo con locura desde el primer día", escribía el intérprete en la publicación, que contiene una serie de fotos y videos del momento.

"Era justo y necesario renovar la petición de matrimonio. Nos quedamos atrapados en pandemia y decidimos esperar, pero siempre es bueno renovar esa energía adrenalínica del amor", agregó.

"Primero le mentí"

Pasado el romántico momento, el actor de "Amar Profundo" conversó con LUN y entregó detalles de lo que fue este segundo pedido de mano.

"Esta vez primero le mentí a Ornella, le dije que le tenía una sorpresa. Empecé a preguntarle desde qué altura estaba dispuesta a la sorpresa, haciéndole creer que nos íbamos a dar vueltas en helicóptero o en estos paracaídas amarrados en lanchas, que son cosas que ella le tiene pánico" contó.

"Después de un rato le dije que se tapara los ojos y la llevé al lugar y renové el compromiso. Ella reaccionó súper emocionada, porque ya había pasado un tiempo desde la primera petición", agregó sobre el momento que ocurrió en una pérgola con pétalos de rosas y champagne.

Godoy le comentó al mismo medio que dentro de los motivos para retrasar el matrimonio estuvo la pandemia y las restricciones de aforo que se imponían durante los confinamientos, pero asegura que ya están en busca de una nueva fecha para casarse.

"Algunos podrán haber pensado que la fecha había prescrito, pero nada que ver. Había algunos chaqueteros que decían que me estaba haciendo el tonto y que no me iba a casar nunca. Así que eso fue, una sorpresa muy linda. Fue chistoso pedir matrimonio de nuevo, nos reímos los dos", culminó.

