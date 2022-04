"La saqué barata": Conocido periodista fue apuñalado por la espalda tras salir de una fiesta en barrio Bellavista

10 abr. 2022 - 14:15 hrs.

Un complejo momento fue el que vivió el periodista y exconductor de Meganoticias, Juan Miranda, quien dio a conocer que fue apuñalado por la espalda en el barrio Bellavista, en la Región Metropolitana.

A través de Instagram, el comunicador relató a sus 45 mil seguidores el violento episodio que debió enfrentar luego de salir de una fiesta en dicho sector, producto del cual tuvo que dirigirse a un recinto asistencial.

"Terminé en la clínica"

"Anoche terminé en la Clínica. Salí de una fiesta en Bellavista y caminaba a casa cuando un grupo de personas nos bordaron para robarnos todo", partió contando Miranda en su impactante testimonio.

En el texto, publicado en sus stories, Miranda detalló que, tras un forcejeo con los delincuentes, "me tiré a la calle, a los autos, para alertar del asalto, caí al suelo, los vehículos se detuvieron y el tipo huyó".

Sin embargo, antes de escapar, uno de ellos le enterró un cuchillo en la espalda, por lo el personal médico tuvo que tratar la herida mediante puntos de sutura.

En la publicación, el periodista informó que se encuentra mejor de salud, mientras que reconoció que "aún estoy en shock por lo que pasó. La saqué muy barata".

Según indicó en un post en su perfil, los ladrones solo lograron sustraerle una cadena de oro, "de un valor sentimental inmenso".

Finalmente, recordó la conversación que tuvo con un amigo: "Me decía que no iba a Bellavista, porque estaban asaltando mucho", ante lo que agregó que "pensé que andar acompañado ya era una opción, pero no".

"Nosotros la sacamos barata ahora que la pienso, pero hay que redoblar las medidas", remarcó al cierre del mensaje.

