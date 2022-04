Rodrigo Sepúlveda sorprendió con llamativa prenda de vestir en honor a su banda favorita durante el noticiario

10 abr. 2022 - 11:45 hrs.

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, sorprendió con una particular vestimenta durante la emisión del noticiario de este domingo.

Se trata de unos pintorescos calcetines que el periodista vistió en honor a su banda de rock favorita, la que visitará Chile muy pronto.

Calcetines de Kiss

Al comenzar el programa, Sepúlveda recordó su juventud revisando algunos videos de bandas musicales como Twisted Sister y su hit "We're not gonna take it", además de su divertida versión en español "huevos con aceite".

Pero fue al rememorar "Sweet Child O' Mine", de Guns N' Roses, cuando el periodista decidió compartir con la audiencia los llamativos calcetines que andaba trayendo.

"Miren los calcetines lindos que me regalaron, a propósito que viene Kiss", señaló, los cuales tenían una caricatura de la banda estadounidense y algunas guitarras de color rojo como diseño.

"Graciela Fuentes me mandó esto. Muchas gracias Graciela, por estos calcetines de Kiss en el día de hoy, a propósito de que vienen a Chile", expresó.

