Tercera fecha de Coldplay en Chile para 2022: Revisa a qué hora comienza la preventa de entradas

10 abr. 2022 - 15:30 hrs.

Este 2022 la banda de origen británico Coldplay volverá a visitar a sus fanáticos chilenos, marcando así su segunda visita al país luego de su primer show, el cual realizaron en 2016 en un repleto Estadio Nacional.

Debido al éxito de venta de entradas de sus dos primeras fechas, los artistas sumaron un nuevo concierto en Chile, en el marco de la Gira Mundial Music of the Spheres.

"Humankind", "Let Somebody Go" e "Infinity Sign", son algunas de las canciones que podrán escuchar quienes asistan al Estadio Nacional, en esta nueva oportunidad para escuchar a una de las agrupaciones más premiadas del último tiempo.

Fecha del nuevo concierto

El tercer concierto de Coldplay se realizará el día 21 de septiembre de 2022, antes que los otros shows programados, cuyas fechas son el 23 y 24 de ese mes.

¿A qué hora comienza la preventa de entradas?

La preventa de entradas comenzará el lunes 11 de abril a las 11 AM.

La venta general comenzará el miércoles 13 de abril a las 11 AM

¿Cuál es el precio de las entradas?

La lista de precios para el concierto comienza en un mínimo de $36.800, siendo el más alto de $218.000, considerando las 9 ubicaciones disponibles en el Estadio Nacional. Los valores entregados por la productora ya incluyen el cargo por servicio y son los siguientes:

Las entradas se pueden adquirir online a través de:

