A casi 30 años de la película: La niña del abrigo rojo de "La Lista de Schindler" ayuda a refugiados ucranianos

"La Lista de Schindler", estrenada en 1993, es una de las piezas cinematográficas más icónicas del cine a nivel mundial, que al mismo tiempo catapultó a Steven Spielberg como uno de los mejores directores contemporáneos.

Este largometraje cuenta la vida de un integrante del partido Nazi, Oskar Schindler, que salvó a decenas de polacos que profesaban la religión judía durante la Segunda Guerra Mundial.

La niña del abrigo rojo en "La lista de Schindler"

Una de las escenas más recordadas de la cinta es cuando aparece una niña vestida con un abrigo rojo que recorre la ciudad de forma tranquila, mientras a su alrededor sus compatriotas eran liquidados por el ejército alemán.

La vida de la niña hoy

La pequeña tras ese personaje fue interpretada por la actriz polaca Oliwia Dabrowska, quien por estos días, a sus 32 años, se encuentra realizando un noble trabajo en la frontera con Ucrania, país que lleva semanas siendo invadido por Rusia.

Dabrowska se encuentra dando auxilio a los ciudadanos ucranianos que buscan escapar de su país hacia Polonia, tratando de huir de la guerra.

"Necesitamos su ayuda acá en la frontera polaco-ucraniana. Toda la ayuda es bienvenida: necesitamos donaciones de materiales y financiamiento, también se pueden ofrecer para ser voluntarios en persona. La situación es dramática; también soy voluntaria acá, en la frontera, y lo he visto con mis propios ojos", comentó Oliwia a una cuenta de Instagram.

En esta red social, últimamente comparte imágenes de la dramática situación que se vive en las fronteras de ambos países, y ha pedido ayuda humanitaria a sus seguidores.

"No puedo contarte todo lo que he visto porque no tengo las palabras adecuadas en mi mente. Quien nunca haya visto esto no puede imaginar la pesadilla en los ojos de esas personas", comentó en una dramática imagen en sus redes sociales, donde pide ayuda a sus seguidores.

Algunos de sus más de 25 mil seguidores se han sumado a su cruzada, entregándole apoyo monetario para que pueda ayudar a los ucranianos que escapan de la guerra.

