Don Rorro de Sinergia sufrió grave accidente en bicicleta: "Me van a tener que operar"

El vocalista de la banda chilena Sinergia, Rodrigo Osorio, mejor conocido como "Don Rorro", reveló a través de sus redes sociales que sufrió un grave accidente en bicicleta por el cual tendrá que ser operado.

En un video que subió a su cuenta de Instagram, "Don Rorro" explicó que su brazo tuvo que ser enyesado y, además, contó cómo fue el incidente que vivió mientras paseaba en el Cerro San Cristóbal.

El accidente de "Don Rorro"

"Siempre yo subo y bajo el Cerro San Cristóbal en bici y llevo más de 20 años haciéndolo, y nunca tuve ningún problema ni nada, siempre fui muy precavido", comenzó diciendo en el clip.

Al tomar la salida por Pedro de Valdivia, el cantante se encontró con un "lomo de toro", el cual provocó que su bicicleta "quedara como trancada, perdiera la estabilidad y salí literalmente volando".

"Caí con toda la fuerza sobre el codo y se me fracturó mal, me van a tener que operar. Gracias a Dios no sufrí ningún otro daño, tenía la rodilla un poco hinchada pero nada más", añadió.

Osorio recomendó a sus seguidores que, mientras se mueven en bicicleta, usen el casco, ya que ese implemento de seguridad fue de vital importancia para que no sufriera mayores complicaciones.

"El casco ayudó porque yo sentí que mi casco impactó en el suelo. Se viene una larga recuperación y mucho tiempo sin andar en bici, que es una de mis pasiones junto con la música", lamentó.

Lo único que le pidió a sus seguidores, quienes le han ofrecido su ayuda, es que le manden "pensamientos positivos y buena vibra, porque cuando a uno le pasa algo así, uno queda en shock, y yo estoy un poquito shockeado".

Todo sobre Famosos chilenos