"Se me abrió todo el pantalón". Joaquín Méndez protagonizó vergonzoso momento en un supermercado

Joaquín Méndez es conocido por su gracia y por estar constantemente realizando travesuras que no dejan de hacer reír a su público, a través de la televisión y sus redes sociales.

Esta vez, el actual conductor de "La hora de jugar" reveló una particular anécdota en su cuenta de Instagram, plataforma en la que suma más de 2,3 millones de seguidores.

"Me tuve que ir"

Mediante el formato stories, Joaquín hizo un video relatando un bochornoso incidente que protagonizó mientras iba a comprar a un supermercado. Fue en ese momento que notó que su pantalón estaba roto.

"Les cuento lo que me acaba de pasar, pase por el supermercado, me bajé del auto, no sentí nada raro", partió comentando en el clip. Al entrar al local, escuchó de inmediato que alguien decía su nombre, por lo que pensó que era algún fan que quería saludarlo.

"Entro al supermercado y escucho: ¡Joaquín!, 'digo: Ya tan rápido una fotito, vamos a hacer un video de cumpleaños'", explicó en clip.

Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al escuchar lo que la mujer tenía que decirle. "¿Qué pasó señora?, y ella le respondió "es que tiene la bragueta abierta", expresó entre risas el comunicador.

Al mirarse, el exchico reality notó que en realidad se le había rasgado la prenda. "Se me abrió todo el pantalón, no era solo la bragueta", añadió.

Tras esto, señaló que tuvo que regresar a su casa y no pudo terminar de hacer las compras.

"¿Qué iba a hacer?, me fui. Tenía de comprar leche, huevos, banana, avena. Me tuve que ir", finalizó en el registro.

