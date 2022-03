El chascarro de Helhue Sukni en su debut como "conductora" de La Hora de Jugar

La más reciente edición del programa de Mega "La Hora de Jugar" sorprendió a los seguidores del espacio, ya que el comenzar no estaban los habituales conductores Joaquín Méndez y María José Quintanilla, sino que se encontraba la mediática abogada Helhue Sukni.

"Hola, amigos, ¿cómo están amigos? Al fin tengo un programa propio, un programa para mí, para la tía Helhue", comenzó diciendo la mujer.

El chascarro

En sus redes sociales, Sukni constantemente publica videos en los que habla, sin tapujo alguno, sobre su vida, anécdotas y reflexiones sobre el acontecer nacional.

"Los que me conocen, ahora los que no... iba a decir un garabato, pero en la tele no se puede, por lo tanto, los que no me conocen soy Helhue Sukni, abogada, antiguamente conocida como abogada de los narcos. Bueno, sigo defiendo a los hue...", indicó.

"Perdón", dijo Sukni para luego taparse la boca por el improperio. "Íbamos bien, pero es que se me sale", acotó cuando llevaba menos de un minuto en pantalla.

"Lo importante es señalar que me invitaron a este programa, estoy feliz, si este es mi programa. Bueno, lo importante es que estoy acá con ustedes", añadió.

La abogada también reveló que ella es la única persona que va a la televisión sin arreglarse el pelo, ante lo que María José Quintanilla y Joaquín Méndez respondieron que igualmente se veía divina.

Luego, Joaquín le dijo a Sukni que presentara su nota.

"Ahora amigos, pueden ver qué hace la tía Helhue en la vida diaria y qué ha hecho toda su vida, por cierto", indicó Sukni para dar paso a la nota que la presentaba.

Revive el momento

