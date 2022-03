"Era tanto mi dolor": Cecilia Bolocco se somete a tratamiento por secuelas de grave enfermedad

La ex Miss Universo Cecilia Bolocco reveló que se tuvo que someter a un tratamiento médico para aliviar las secuelas que le dejó una enfermedad que sufrió durante el verano.

Fue en sus vacaciones en Miami que la empresaria tuvo que pasar tres semanas en cama debido a diversas complicaciones de salud.

Sagún ella misma relató, antes de irse a Estado Unidos, su hijo, Máximo Bolocco, la contagió de influenza. Ya en Miami, Cecilia se contagió de sinusitis y, pese al tratamiento médico, se comenzó a sentir peor, por lo que volvió a acudir al médico, quien le diagnosticó neumonía.

"Era tanto mi dolor"

A través de un live en su cuenta de Instagram, Cecilia Bolocco relató cómo ha estado de salud durante estos últimos días, evidenciando que quedó con secuelas debidas a la neumonía que padeció en el verano.

"Hoy me fui a poner agujas, porque era tanto mi dolor de columna ayer, y me dijeron que probablemente era por la neumonía", explicó la otrora reina de belleza.

En cuanto al pronóstico médico: "Me dijeron que probablemente era por la neumonía porque acá atrás -apuntando la espalda-, cuando duele ahí, parece que es por los pulmones, así que dije 'oh, no, tengo que hacer algo'", confesó Bolocco.

De ese modo, la ex Miss Universo decidió realizarse un tratamiento de acupuntura. "Me fui a la acupuntura hoy... Vamos a ver cómo amanezco mañana", confesó.

