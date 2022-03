"Estuve tres semanas en cama": Cecilia Bolocco reaparece y cuenta la enfermedad que la afectó durante sus vacaciones

La ex Miss Universo Cecilia Bolocco reapareció en redes sociales y relató cómo fue la enfermedad que la mantuvo tres semanas en cama durante sus vacaciones en Miami.

"Vengo llegando de unas vacaciones muy acontecidas, estuve muy enferma", comenzó diciendo.

La otrora reina de belleza explicó que antes de irse a Miami de vacaciones, su hijo, Máximo Bolocco, la contagió de influenza. Según narró Cecilia, Máximo estuvo con Covid-19 y luego con influenza.

"No me pegó el Covid, pero sí la influenza. Y me fui de vacaciones a tres cuarto y un repique como se dice, convaleciente, con una tos espantosa y con remedios, antibióticos", señaló.

Tres semanas en cama

Una vez que Cecilia arribó a Miami se dirigió a realizar compras para abastecer su hogar.

"Fui a comprar las cosas que necesitaba en la casa, me congelé en el supermercado, me vino una sinusitis espantosa. Al día siguiente amanecí toda tomada", relató.

En ese momento, la ex Miss Universo llevaba cinco días tomando antibióticos y llamó a su médico, quien le cambió los medicamentos para poder tratar la sinusitis.

Cuatro días después "me sentía peor", por lo que volvió a acudir al médico, quien le diagnosticó neumonía.

"Me dice 'está con neumonía'. ¿Neumonía? ¿Cómo va a ser posible? Otro antibiótico y así estuve tres semanas con antibióticos, en cama. Yo que me había ido con tanta ilusión de ir a la playita, a descansar, hacer hartos paseos”, contó.

"Ya me estoy recomponiendo"

Debido a que sus vacaciones en Miami se vieron afectadas por la neumonía, Cecilia Bolocco tuvo que permanecer tres semanas en cama tomando los medicamentos recetados por el médico.

"Estuve echada, con la guata que se me echó a perder por los antibióticos, no pude tomarme un traguito ni nada", lamentó.

"Entonces me comí todos los chocolates, tenía la guata mal, llegué gordita, pero ya me estoy recomponiendo", finalizó Bolocco.

