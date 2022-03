Exesposa de Mauricio Israel apunta contra el periodista: "Me dejó con deudas que aún están pendientes"

Debbie Valle, la tercera exesposa del comentarista deportivo Mauricio Israel, reveló que el periodista la dejó con deudas económicas en Colombia.

La pareja contrajo matrimonio en 2019, luego de tres años de relación, en los cuales viajaban constantemente debido a que Israel vivía en Miami y Valle en Colombia. El matrimonio solo duró un año y se separaron en enero de 2020.

Este 2022, Israel volvió a Chile luego de 14 años viviendo en el extranjero, tras haber huido en 2008 por las deudas que lo aquejaban. Según reveló el periodista, al momento de regresar, ya había saldado todas sus cuentas pendientes y no era un fugitivo.

"Me dejó con deudas"

En entrevista con el programa "Pero sin respeto" de Chilevisión, Israel aseveró que no tenía cuentas pendientes con nadie en Chile. Sin embargo, su exesposa, Debbie Valle, confesó que a ella sí la dejó con deudas en Colombia, las cuales aún no ha saldado.

"Las deudas que él saldó y por las que a él le preguntan, y como él me lo dijo, son las deudas de Chile. Y él responde al pie de la letra, según dice, que en Chile no le debe a nadie", señaló Valle a Glamorama.

"Acá en Colombia, a mí en lo personal, me dejó con deudas económicas. No emocionales. Deudas que aún están pendientes que él me responda", aseguró la colombiana.

Debbie expresó que "es su palabra contra la mía, porque las deudas figuran a nombre mío, no de él. Acá en Colombia a él no le prestarían plata por no ser colombiano. Y bueno, me respaldan ahora los chats donde él se comprometía a pagarme".

"No tenía pensado volver"

En el programa de Chilevisón, Mauricio Israel, en tanto, se sinceró sobre las verdaderas razones que lo trajeron de regreso a Chile.

"No tenía pensado volver", comenzó explicando Mauricio, para luego detallar que todos los años visitaba el país y en esta ocasión le ofrecieron una oportunidad en televisión.

"Vine porque vengo todos los años, tuve una conversación con TV+ y me ofrecieron la oportunidad de reinsertarme de alguna manera, que probara, y dije bueno, voy a probar, y la verdad es que lo voy a intentar, no tengo nada que perder", afirmó.

En su retorno a territorio nacional, señaló que "voy a aprovechar de estar con mis padres que ya están bastante entrados en edad y recomponer relaciones con mi familia".

