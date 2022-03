La foto del actor de "Flash" detenido tras una trifulca en un bar: Ezra Miller ya había atacado antes a una mujer

Nuevamente una situación violenta pone en evidencia la conducta agresiva del actor de "Flash", Ezra Miller, quien fue detenido por la policía de Hawái luego de protagonizar una trifulca dentro de un bar.

La información fue confirmada mediante un comunicado de la Policía de Hawái, en la que señalan al famoso actor de acoso y alteración del orden público. Miller pagó una multa de 500 dólares por el altercado que se registró en horas de la madrugada del 28 de marzo.

View this post on Instagram

De acuerdo con el parte policial difundido por las autoridades de la isla, el actor de 29 años inició el altercado cuando comenzó a gritar obscenidades dentro del local nocturno. Luego le quitó agresivamente el micrófono a una mujer, de 23 años, que hacía uso del karaoke en el establecimiento.

No conforme con eso, Miller se lanzó sobre un hombre que jugaba a los dardos en una de las mesas del bar, algo que es considerado por las leyes estadounidenses como acoso.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH