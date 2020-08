En un mundo repleto de colaboraciones musicales que acaparan los listados, Maluma se ha transformado en tendencia con su nuevo sencillo "Hawái", cuya letra también ha generado polémica.

La canción es parte de su reciente álbum Papi Juancho, el que lanzó de sorpresa el pasado 21 de agosto y que cuenta con 22 canciones creadas en cuarentena, las que incluyen colaboraciones con Yandel, Zion, y Ñengo Flow, entre otros.

Pero ha sido "Hawái" la canción que se ha instalado en los ranking mundiales ya que actualmente es la tercera del listado Global Top 50 de Spotify, convirtiendo así a Maluma en el artista latino que llega a la posición más alta en el listado con una canción en solitario este año. El videoclip del sencillo es además el segundo más visto en YouTube y tiene más de 68 millones de visualizaciones.

La polémica

Pero la canción ha estado acompañada de toda la polémica que une al colombiano con su exnovia Natalia Barulich, y el futbolista Neymar. Es que la letra habla de un examor y los seguidores del artista no tardaron en decir que estaba dedicada a su expareja, quien ahora tiene un romance con el jugador brasileño de quien Maluma fue amigo.

Una de las frases más destacadas de la canción y que podría referirse a su ruptura es en la que Maluma señala que "deja de mentirte, la foto que subiste con él, sé que fue para darme celos", justo después de que ella publicara imágenes con el futbolista. Además, de acuerdo a la historia que narra el tema, la relación terminó porque ella ya no era feliz y su relación era "tóxica", misma palabra que usó la modelo en una entrevista para describir su noviazgo con el intérprete.

Todo tomó más fuerza cuando Maluma cerró su cuenta de Instagram y los jugadores del PSG, incluido Neymar, aparecieran en un video cantando la canción del reggaetonero. Sin embargo, todo se devolvió cuando, tras ganar la Champions League al PSG, los jugadores del Bayern Múnich cantaron "Hawái" en el camarín, lo que fue tomado como una burla al futbolista brasileño.

Qué dijo Maluma

"Es chistosa la controversia. Me ha hecho reír mucho, algunos memes fueron geniales", indicó Maluma en un live en el cual contó que la famosa canción se hizo entre varias personas y que no está destinada a nadie.

"No fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Terminé mi última relación tranquilo, feliz, y cada quién se fue por lo suyo", señaló sin mencionar a su ex, Natalia Barulich.

Asimismo, habló de su amigo futbolista, Neymar y dijo: "Yo no tengo nada que ver, pregúntenle a él. No se dejen engañar por las redes, por los medios que inflan la noticia y no ha pasado absolutamente nada, no tengo ningún problema con él".

También señaló que él es muy pacífico, que no le gustan los problemas y que si tiene alguno prefiere hablarlo a la cara en lugar de mandar indirectas por redes. "En Colombia nos planteamos así, si tenemos un conflicto lo afrontan con todas las potencias", agregó.

"No sé si están juntos y no me importa porque cada uno hace su vida y si son novios me parece muy bueno, cada uno necesita un amor en su vida", expresó. Incluso el cantante se siente agradecido con Neymar.