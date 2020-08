Los seguidores del cantante Maluma se preguntan por qué el colombiano cerró su Instagram en plena promoción de su canción “Hawai”. Y todo tendría que ver con un lío amoroso.

Al parecer el intérprete lo hizo porque el futbolista Neymar se burló de su sencillo. Su cuenta fue eliminada justo después de que el futbolista brasileño subiera un video cantando en tono burlesco y entre risas, parte del tema junto a sus compañeros de equipo.

“Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’ Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa’ que yo vea cómo te va, pa’ que vea”, se escucha en tono burlón, risas y aplausos.

Algunos creen que Maluma cerró su cuenta porque trató de evitar la ola de comentarios que desataría dicho video, y así fue. Los memes y cuestionamientos sobre el cantante y el cierre de su cuenta se convirtieron en trending topic.

Entre los comentarios se pueden ver: "Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que... ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA"

Perdón profe no estudie porque me quedé investigando si era posta que la ex de Maluma se fue a Hawai de vacaciones con Neymar y por eso en la cancion "Hawai" se le nota el despecho a full. La respuesta es sí. Siguiente pregunta