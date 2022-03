"No lo sé Rick...": Protagonistas de "El precio de la historia" están en Chile y publican fotos de su visita

Los protagonistas de "El precio de la historia", Rick Harrison y su hijo Corey, sorprendieron al revelar que se encuentran en Chile.

Fue Rick Harrison quien anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram, al publicar una fotografía junto a su hijo en un restaurante de Vitacura.

Visita a Chile

Rick publicó una postal en la que aparece con su hijo Corey en el restaurante de carnes Carnal Prime Steakhouse Chile, ubicado en la comuna de Vitacura.

"Cuando en Chile, Corey primer espresso", escribió en la leyenda del post.

Pese a que podría "parecer falso", la información fue confirmada por el propio restaurante, quienes mediante su cuenta oficial compartieron una imagen de los protagonistas del programa de History Channel, catalogandolos como "visitas ilustres".

"Somos el mejor país de Chile", "wena pelao", "te ofrezco $10 y me estoy arriesgando", "no lo sé Rick..." y "me encantan"; fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Asimismo, mediante redes sociales también se pudo ver que Rick y Corey posaron con trabajadores del restaurante.

Pese a que aún no se conocen los motivos que trajeron a los protagonistas de "El precio de la historia" a Chile, fuentes de Bío Bío Chile indicaron que sería por compromisos comerciales.

