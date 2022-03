Cristián de la Fuente por hombre que baleó a su hija: "Si hubiese cumplido su condena, no habría estado en Chile"

El actor Cristián de la Fuente estuvo en el matinal "Mucho Gusto" para referirse al baleo que sufrió su hija, Laura, el pasado jueves 10 de marzo.

El sábado se concretó la detención de dos personas de nacionalidad venezolana que serían los responsables del intento de encerrona que sufrió de la Fuente junto a su hija. Tras la audiencia de formalización, los detenidos quedaron en prisión preventiva.

Según explicó el actor, el acusado de perpetrar el disparo a Laura, había sido condenado por un delito similar en Chile en 2020 y fue expulsado del país, sin embargo, volvió a ingresar de manera irregular.

"Si hubiera cumplido los cinco años..."

"Estamos viviendo en un mundo al revés, donde delinquir es buen negocio, las penas son muy bajas; el tipo que le disparó a Laura había sido condenado por un delito similar a cinco años de prisión", contó de la Fuente.

Según detalló, uno de los imputados del baleo a su hija fue expulsado en 2020 debido al delito que cometió.

"Paralelamente, se tramitó su expulsión, a los dos años lo expulsan a su país con la prohibición de regresar a Chile en 10 años y, si volvía, tenía que seguir cumpliendo su condena, ¿y qué hizo? Volvió a hacer lo mismo y ahí nos fue a asaltar a nosotros", explicó.

En esa línea fue tajante en señalar que "si este tipo que estamos viendo ahora, que nos está disparando, hubiera cumplido los cinco años (de condena), ese día no hubiera estado en Chile y hubiera estado en la cárcel. Es así de fácil".

"Delinquir sale gratis"

En el matinal, de la Fuente también ahondó en que "no podemos seguir viviendo en un país en donde delinquir sale gratis y tenemos que unirnos de todos lados. De verdad hay que hacerlo. La gente dice que 'ay, es que tu ahora te pones a hablar de eso', y sí, yo me pongo a hablar ahora de esto porque me tocó a mí".

Sobre el hecho que vivieron como familia, reflexionó que "espero que a nadie le peguen un balazo a su hija y sean uno más en esta lucha. El dolor y la impotencia de un papá que le pegan un balazo a tu hija en frente tuyo no tiene nombre, no puede ser".

Finalmente, respecto a la justicia, acotó que se deberían aumentar las penas en el país. "Si tu vas a Chile y cometes un delito y ese delito tiene una pena grave, vas a pensar dos veces en hacerlo", concluyó.

