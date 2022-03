Javiera Acevedo sorprende con radical cambio de look y encanta a las redes sociales

La modelo y actriz Javiera Acevedo se encarga siempre de subir contenido a su cuenta de Instagram, plataforma en la que se ha dedicado, en los últimos meses, a publicar registros de su vida junto a su pequeño hijo Kai.

La influencer constantemente sube fotografías y videos a esa red social, con el fin de mantener informado sobre sus quehaceres a sus más de 700 mil seguidores.

Sin embargo, desde que nació su retoño, la ex "Así Somos" no había sorprendido con un cambio de look, manteniendo intacta su reconocida cabellera rubia y larga... hasta ahora.

Sorprendió con nuevo look

La actriz tomó la decisión de dejar atrás la apariencia a la que nos tenía tan acostumbrados desde hace años.

Acevedo compartió algunas stories en su Instagram, en las que se aprecia un notorio cambio en su cabellera, luciéndo ahora una corta melena.

En las fotografías subidas a su red social, la modelo quiso mostrar un antes y un después en su transformación, llevada a cabo por el peluquero Gonzalo Leonidas.

En la primera imagen, posó con el pelo húmedo y exagerando una "papada". Posteriormente, subió una fotografía en la que se le ve posando frente a un espejo y luciendo su nueva apariencia.

En un video también publicado en sus stories, la actriz aparece modelando y bailando mientras mueve su pelo, evidenciando su felicidad con el resultado estético.

Revisa el nuevo look de Javiera Acevedo:

