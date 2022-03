Adriana Barrientos responde con todo a Joche Bibbó: "Denigra constantemente a las mujeres"

La modelo chilena Adriana Barrientos fue una de las cientos de famosas que asistieron al Lollapalooza 2022, realizado el pasado fin de semana en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

La ida de la "Leona" al popular festival no estuvo exenta de polémicas, ya que se habló de su look, de cómo vive, de cuánto gasta en sus prendas e incluso, según sus propias palabras, la trataron de prostituta.

Con traje de baño

Su primer look para el Lollapalooza consistió en un traje de baño Gucci, lo cual fue comentado tanto por sus fans como por panelistas de programas de farándula.

A su fiel estilo, Barrientos estaba vestida por completo de la lujosa marca, desde sus prendas y zapatos, hasta sus accesorios.

"Se te perdió la playa", "¿en serio el outfit fue ese traje de baño?", "regia... pero too much... a veces menos es más", "estilosa", "más divina mi leona, siempre rompiéndola", fueron algunos de los controversiales comentarios que recibió al publicar su outfit en Instagram.

La panelista de televisión Raquel Argandoña también habló sobre los outfit Gucci de la modelo.

"El vestuario de Adriana Barrientos me llamó la atención. Un traje de baño Gucci entero. Ella se ve bastante bien. Pero anda entera Gucci... Adriana a mí me cae muy bien, pero yo encuentro que se pone toda la marca encima", dijo Argandoña en Zona de Estrellas.

En el programa, también se refirieron a lo invertido por la "Leona" en adquirir sus prendas.

View this post on Instagram A post shared by Adriana Barrientos Oficial (@leonabarrientos)

"Toda la colección: cinturón, cartera, traje de baño, los anteojos. La cartera sola sale 2 millones de pesos. Los anteojos unos 700 mil pesos", indicó Argandoña.

Ante las críticas, Barrientos simplemente indicó a Publimetro que "tengo mejor cuerpo que cuando tenía 24 años. Estoy mucho más mina. Me miro en el espejo y no lo puedo creer, me veo demoledora".

Vive en un departamento de un ambiente

Raquel Argandoña también realizó ácidos comentarios debido a la forma en que vive Adriana.

"Yo sé que Adriana vive en un sector muy bonito, en El Golf (comuna de Las Condes), en un departamento de un ambiente, pero vendería unas carteritas y cinturones y me compraría otro departamento con dos dormitorios", dijo.

"Pero tener la plata ahí en carteras y cinturones y anteojos, no sé...", finalizó la ex Miss Chile.

"Quiso decir que soy prostituta"

Otra de las polémicas en las que se ha visto envuelta Barrientos tras asistir al Lollapalooza tiene relación con José Luis "Joche" Bibbó.

En Zona de Estrellas, Joche consultó en qué trabajaba Adriana para costear las prendas de lujo que utiliza. Fue allí cuando el exchico reality aseguró que la influencer "trabaja en su OnlyFans".

Ante esto, la "Leona" sacó sus garras y acusó a Bibbó de "denigrar constantemente a las mujeres".

"Yo no tengo cuenta en OnlyFans y tampoco tendría ningún problema en tenerla, me gustaría hacerlo de hecho, pero su comentario fue despectivo, porque fue en alusión a que me dedicaría a la prostitución", aseguró Barrientos a Publimetro.

"Si lo hiciera estaría en todo mi derecho, porque las niñas son regias, pero él está denigrando a mis compañeras que trabajan ahí. Hoy en día no podemos permitir que traten de denigrar a las mujeres. Él hace alusión a la prostitución y esa página está lejos de eso, es una oda al cuerpo", agregó la modelo.

Adriana también pidió que Bibbó deje la televisión y recordó diversos comentarios despectivos que el argentino habría realizado hacia otras mujeres.

"Le dijo chancha negra a Dominique Gallego, a Michelle Carvalho la trató de gorda, ahora quiso decir que soy prostituta. Él ya no puede seguir en televisión", finalizó la "Leona".

