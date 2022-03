¿Un tercer hijo? Esta fue la sincera respuesta de Lisandra Silva ante la posibilidad de un nuevo embarazo

La empresaria e influencer Lisandra Silva está en la recta final de su segundo embarazo y, según está planificado, Léiah debería nacer en mayo.

La modelo de origen cubano se convirtió en madre por primera vez en mayo de 2020, cuando nació su hijo Noah.

La pareja de Raúl Peralta fue una de las asistentes al debut de Power Peralta en Lollapalooza 2022, y en conversación con Meganoticias.cl, se refirió a su segundo embarazo y a la posibilidad de tener un tercer hijo.

Todo sobre Lisandra Silva

¿Un tercer hijo?

El nacimiento de su segunda hija, Léiah, está programado para mediados de mayo, y sobre la recta final de su periodo de gestación, Lisandra reveló que "lo que más sufro es en la noche, padezco de insomnio, no duermo, no respiro bien, me dan como sofocaciones".

Ante la llegada de su primera hermana, Noah "estuvo unos meses que yo le decía 'aquí está Léiah, dale un besito' y le daba un besito, pero ahora ya no quiere saber nada de la barriga, y yo le digo 'dale un besito' y no le da, así que no sé si entiende o no".

Sobre la posibilidad de tener un tercer hijo, Lisandra respondió con un rotundo "no".

La opción de un tercer embarazo está "cerrado, pero con llave, pero cerrado, cerrado, cerrado, ninguna posibilidad. Listo, se acabó", indicó Silva de manera tajante.

Complicaciones en el embarazo

A través de sus redes sociales, Lisandra Silva abiertamente ha hablado sobre las complicaciones que ha sufrido durante sus embarazos, como hemorroides, contracciones de Braxton, insomnio y cansancio.

"Yo pienso que a muchísimas mujeres les pasa lo que a mí, solo que quizá no tienen una plataforma para contarlo", aseguró Silva.

"Lo cuento porque es algo que sucede, es algo que pasa y muy pocas personas hablan, y sí he tenido contracciones de Braxton, lucho con las hemorroides, con dolores vaginales, con dolor en el vientre, no duermo", finalizó la empresaria.

Todo sobre Famosos chilenos