¿Por qué Britney Spears desapareció de Instagram? Esto se sabe de la desactivación de su cuenta

Britney Spears vuelve a ser el centro de atención. La cantante estadounidense desactivó de nuevo su cuenta de Instagram, causando preocupación entre sus más de 40 millones de seguidores en la red social.

La cantante estadounidense comenzó a retomar su vida luego de poner fin a la tutela legal de su padre, que por 13 años controló todos los aspectos de su vida personal, social y financiera.

Durante las últimas semanas, la intérprete pop compartió fotografías explícitas en las que se mostraba casi desnudas durante unos días de playa con su prometido, Sam Asghari.

Britney Spears decidió eliminar su cuenta

Según lo que reveló una fuente al portal Us Weekly, fue la propia artista quien decidió borrar su cuenta en la red social, por lo que descartan que haya sido una decisión de la compañía para censurarla.

“Britney eligió deshabilitar su propio Instagram”, dijo a la revista. Sin embargo, aún se mantiene activa en otras plataformas como Twitter, Facebook y YouTube, donde hasta ahora no ha dado explicaciones sobre su repentina ausencia.

Su prometido Sam tampoco ha hecho referencia sobre la decisión de la cantante a través de su perfil en Instagram. Esta no es la primera vez que la cantante de “Toxic” se toma un receso de las redes sociales. En septiembre del año pasado también lo hizo, luego de anunciar su compromiso.

Britney Spears atacó a su familia antes de irse

Antes de tomar la decisión de retirarse, Britney Spears habló sobre su regreso a Las Vegas, como turista, diciendo que le encantaba ser tratada como un igual, detalló el portal Daily Mail.

“¡Visitarlo me dio una perspectiva nueva de lo que significa vivir! Poder ir al spa también fue lo más destacado y, ¿sabes qué? No vuelvas a compadecerme como lo hace mi masajista. ¡La gente te ama! No quiero ser amada. ¡Quiero ser temida! ¡Ser amado y ser amable hizo que se aprovecharan de mí, así que tengan su piedad y váyanse a la mierda!”, escribió en su última publicación.

Antes de esto, Spears también se había lamentado de cómo sus hijos, Sean Preston y Jayden James, ya no la necesitaban y que hasta le habían prohibido mostrar fotos recientes con ella.

