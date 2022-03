Netflix comenzará a cobrar a quienes compartan su cuenta con personas que no viven en la misma casa

Una práctica común que tienen los usuarios de Netflix es compartir su contraseña con familiares y amigos que no viven en su misma casa, con el fin de ahorrar costos.

Pese a que los términos de la plataforma de streaming indican que el servicio de Netflix y todo su contenido son solo para uso personal “y no debe compartirse con personas que no sean miembros de su hogar”, hasta ahora compartir la clave no estaba sancionado.

Sin embargo, Netflix tomará cartas en el asunto y lanzará un plan piloto para que los titulares de cuentas paguen un costo adicional por los usuarios que utilicen esta plataforma fuera de sus hogares, es decir, que no compartan la misma IP.

¿Dónde comenzará a regir este cobro?

Este plan piloto será implementado desde el sábado 16 de abril, inicialmente en Chile, Costa Rica y Perú.

En estos tres países, Netflix permitirá que los usuarios que compartan su clave lo hagan “de manera fácil y segura, pagando un poco más”, explicó Chengyi Long, director de innovación de productos en Netflix a Variety.

En concreto, los usuarios de Chile, Costa Rica y Perú que tengan cuentas Estándar y Premium, podrán agregar a su suscripción hasta dos miembros extra que no vivan en su casa.

Estos usuarios tendrán un propio perfil, nombre de usuario, contraseña y recomendaciones personalizadas, pero a un precio menor que si contrataran un plan de Netflix.

¿Cuáles serán los nuevos precios?

Netflix Chile explicó que los dueños de los planes Estándar y Premium tendrán que pagar $2.380 al mes por cada miembro extra (a diferencia de los $5.490 que cuesta el plan Básico).

En Perú se cobrará S/ 7,90 mensual por cada usuario adicional (S/ 24,90 cuesta el plan Básico); y en Costa Rica se pagará USD 2,99 por cada miembro extra (USD 8,99 que cuesta el plan Básico).

Transferir perfiles

Otra opción que tendrán los miembros de Netflix será transferir perfiles a una nueva cuenta.

“Los miembros de nuestros planes Básico, Estándar y Premium podrán permitir que las personas que comparten su cuenta de Netflix transfieran la información de su perfil a una nueva cuenta o a una subcuenta de «Miembro extra»”.

Con esta función, los usuarios adicionales podrán conservar su historial de contenido visto, "Mi lista" y las recomendaciones personalizadas.

