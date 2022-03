"Usted dele no más": Princesa Alba cuenta cómo la apoyan sus nonagenarias abuelas en su carrera artística

Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, contó sobre el gran apoyo que ha recibido de sus abuelitas Ana, de 92 años, y Olga, de 95, en su carrera musical y en su diario vivir.

"Siempre he sido la regalona porque soy la más chica de los nietos", cuenta Riveros en conversación con LUN, detallando que en tiempos de vacaciones pasaba más de dos semanas en la casa de sus abuelas.

Sobre su abuelita Ana, cuenta que ella era viuda cuando la conoció y "la líder de la casa". Vive en la avenida Pajaritos y "cuando yo era chica me hacía desgranar porotos, íbamos a la feria, poníamos los pies en el agua y nos instalábamos en la calle. La pasábamos muy bien".

Con respecto a Olga, cuenta que eran habituales las partidas de dominó, ver la televisión; y detalla que tenía un patio enorme "donde jardineábamos y siempre nos esperaba con cabritas".

Todo sobre Princesa Alba

Su carrera como cantante

Cuando Princesa Alba confesó que quería ser cantante, cuenta que sus abuelas se lo esperaban, ya que "siempre fui súper florerito de mesa".

"Cuando saqué la primera canción 'My only one' hice que la escucharan, pero no les mostré el video porque tenía miedo de que me retaran. Cuando se hizo viral, las senté al frente y se los mostré. No quería que se enteraran por otro lado", cuenta.

Sin embargo, pese a ello, el recibimiento de sus abuelas fue bastante bueno. "Les advertí que era polémico, pero las dos dijeron: '¿eso es polémico?' Les expliqué que me criticaban por el escote", explica.

Pero ambas desestimaron lo que Trinidad decía, ya que "varias famosas" hacían lo mismo. "Usted dele no más, no tiene nada de raro su video", le dijeron a la cantante.

Aprendizaje de sus abuelas

Consultada sobre qué ha aprendido de Ana y Olga, cuenta que ambas le han dejado "un millón" de lecciones, pero que la más importante siempre ha sido "ser una mujer libre, fuerte, activa y autosuficiente".

"Ellas son mi cable a tierra, no le dan color con que yo sea famosa y me hacen sentir en casa. Quizás entienden menos algunas cosas de mi carrera, pero se ponen felices porque me ven feliz a mí", concluye la intérprete de "Convéncete".

Todo sobre Famosos chilenos