"He madurado": Pamela Díaz revela la importante decisión que tomó y que su hija Trini Neira no le creyó

Una de las decisiones más difíciles para las personas que fuman es justamente dejar de hacerlo. Este "desafío" es el que asumió Pamela Díaz, según lo que reconoció en sus redes sociales.

La figura de la televisión chilena subió primero una serie de historias a su cuenta de Instagram, comentando los motivos de su importante cambio de vida.

"He madurado"

Con un video que grabó desde el patio de su casa comentó: "Querida people, les cuento que dejé de fumar. Llevo dos días, dos. Y no creo que vuelva a fumar porque tengo mucha actividad física".

Luego explicó que estaba respirando agobiada mientras practicaba sus deportes, por su baja capacidad aeróbica debido al cigarrillo y, por ende, quiere erradicar de su vida dicho vicio.

"Estaba aquí en la terraza y me dan ganas de fumar, de fumarme todos los cigarros. Pero no puedo, he madurado. Muy bien, Pamela Díaz", se felicitó a ella misma al finalizar el clip.

Su hija Trini no le cree

Minutos después de dichas historias subió un posteo a su Instagram, subiendo una selfie desde el mismo lugar donde grabó las historias.

En la descripción señaló que "no tiene nada que ver con la foto lo que les cuento jajaja... Dejé de fumar. Llevo dos días". El posteo se llenó de felicitaciones de parte de sus fans, aunque hubo uno de su hija mayor, Trini Neira, que desató las risas de sus seguidores.

Lo anterior, porque la joven le escribió de frentón "ni tú te la crees", recibiendo una respuesta de la misma Díaz, quien esperanzada le replicó "lo voy a lograr, lesa".

