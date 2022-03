"Que despidan a la estilista": Este es el look que los fanáticos de Emma Watson reprobaron

Emma Watson ya no es la niña que saltó a la fama hace 20 años con el estreno en pantalla grande de la saga de “Harry Potter”. En cada una de sus apariciones sorprende a más de uno con su belleza.

La joven actriz fue una de las principales figuras de Hollywood que destacó en la alfombra roja de la 27ª entrega anual de los Bafta que se realizaron este domingo 13 de marzo en Londres.

Según la mirada de los fashionistas, Watson fue una de las estrellas en figurar en la lista de las mejores vestidas con un glamoroso traje del diseñador de moda Oscar de la Renta.

Así lució Emma Watson por los Bafta 2022

La intérprete, que dio vida a Hermione en la famosa película del mago, deslumbró con un vestido hecho a la medida en terciopelo con un escote pronunciado y una falda de tul de corte asimétrico, detalló la revista Vogue.

Todo el atuendo lo completó con unas zapatillas puntiaguda de pulseras en color negro. A pesar de lo elegante que lucía la actriz, sus fanáticos no pasaron por alto el estilismo que, según ellos, no la favoreció en esta ocasión.

Emma Watson optó por llevar su melena castaña suelta peinada al natural. Las mechas doradas y una raya central completaron su look. Además, optó por mantener los mechones en su lugar con un puñado de pinzas negras de cada lado, que le daba el completo protagonismo a unas gruesas cejas. Algo que no agradó mucho al público.

La comparan con Melody

El estilismo “hair clip” de la coprotagonista de "Harry Potter" no pasó desapercibido ante la mirada crítica de los espectadores de los premios y algunos llegaron a comparar a la actriz con la cantante española Melody, que alcanzó fama en los años 2000 con el “Baile del gorila”.

“El peinado es lo peor”; “Ese vestido, peinado y maquillaje no la favorecen”; “Ella tiene una belleza natural y es radiante por donde la vean, pero sus look no son muy atinados y no relucen lo bonita que es”, fueron algunos de las opiniones de los internautas.

Otros aseguraron que su aspecto era demasiado aniñado. “Decepcionada... Ella creyó que iba a los premios Nickleodeon?”, “Sabía que Melody iba a llegar lejos”, dijeron otros.

