"Me casaría, pero...": Neme revela sus condiciones para casarse tras entrada en vigencia del Matrimonio Igualitario

Este jueves 10 de marzo entró en vigencia en Chile la nueva ley de Matrimonio Igualitario, que permitirá a personas del mismo sexo la posibilidad de casarse, otorgándoles los mismos deberes y derechos que tienen los matrimonios heterosexuales.

Ante esta contingencia, los conductores del matinal de Mega, "Mucho Gusto", Diana Bolocco y José Antonio Neme, comentaron sobre la posibilidad de que el periodista finalmente pudiera casarse.

Mientras Diana Bolocco se cuestionaba si debía cambiar o no su libreta de matrimonio por la actual de color morado y si aún serían válidas las antiguas, o incluso la posibilidad de tener que renovar sus votos, le preguntó a su compañero si es que quería casarse.

"Me casaría, pero..."

"A mí me encanta ver lo que está pasando", comentó Neme cuando la periodista le consultó: "Pero, ¿te quieres casar? A lo que él respondió: "Yo me casaría, pero tengo que averiguar bien cómo son los trámites del divorcio", confesó el animador del matinal.

"Lo más probable es que me divorcie", dijo Neme entre risas, agregando que "quiero divorcio igualitario para todos". No obstante, a su compañera no se le había olvidado una reciente fotografía que él había compartido, donde se podía ver que no estaba solo.

"Ese brazo musculoso..."

"Ay, no vengas con leseras, cállate", fue la reacción de Neme luego de que Diana lo molestara por una fotografía posteada hace unos días en su cuenta de Instagram, que se llenó de comentarios por "el brazo musculoso" que se veía en la toma.

"Yo que tú lo agarro al tiro no más, ahí lo hago firmar, para que no se me vaya a ir", fue el consejo que le dio Bolocco, pero que fue interrumpido por una noticia de último minuto en el centro de Santiago.

"Siempre me salva el último minuto", con esa frase terminó Neme la discusión, para darle las felicitaciones a las parejas recién casadas y dar paso a la noticia.

