Las emotivas palabras de Titi García-Huidobro a su hijo mayor: "Y llegó el día que no quería que llegara"

El martes 8 de marzo, la locutora radial Titi García-Huidobro y su exmarido, Patricio Torres, se reunieron para dar comienzo a un nuevo año escolar junto a sus dos hijos.

La expareja acompañó a Matías y María Fernanda, de 17 y 12 años, respectivamente, en su primer día de clases al colegio San Francisco Javier de Huechuraba. Este fue un importante día para la familia, ya que el primogénito de Titi ya está a las puertas de terminar sus estudios.

Ante esto, la trabajadora de la radio Pudahuel decidió expresar a sus 89.4 mil seguidores de Instagram algunas palabras dedicadas a su hijo mayor, haciendo que se pusiera sentimental con el momento que quería conmemorar en su red social.

" Y llegó el día..."

Un gran texto compartió Titi en su cuenta de Instagram, partiendo con las frases: "Y llegó el día, que quizás no pensé o no quería que llegara, o por lo menos no tan rápido, porque parece ayer cuando las lágrimas eran por dejarte en una sala de clases con otras personas", haciendo alusión al primer día de clases de Matías.

Asimismo, fue recordando lo que significó para él entrar al colegio y conocer a nuevas personas. "Un mundo que después se hizo parte de tu vida, donde aprendiste a compartir, a sociabilizar, donde nacieron tus primeros y más importantes amigos", escribió la madre.

Ahora, años más tarde, cuando está en su último año de colegio, García-Huidobro dijo que "llegaste al colegio en mis brazos y hoy podrías cargarme en los tuyos!".

"Mi emoción hoy es por verte convertido en todo un hombre", añadió la comunicadora.

"Hoy comienza a trazar su propio camino! Y esa mochila se llenara de experiencia, aprendizaje, quizás algo de miedo, ansiedad, pero mucha ilusión en este último año escolar", fueron las últimas palabras hacia su hijo Matías.

La relación de Titi con su ex Pato Torres

La pareja entre Titi y Patricio Torres permaneció unida por 18 años hasta el pasado 2019, cuando tomaron la decisión de separarse, pero eso pareciera no haber interrumpido ni dificultado su relación de padres.

Eso mismo se vio cuando se reunieron para enviar a sus hijos a su primer día de clases para empezar un nuevo año escolar; el último de Matías, y con María Fernanda cerca de terminar su enseñanza básica.

