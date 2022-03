No es tu celular: Usuarios reportan caída de Spotify a nivel mundial

La tarde de este martes 8 de marzo, usuarios de la plataforma de streaming de música Spotify reportaron fallas en el funcionamiento de la aplicación.

Desde la cuenta oficial Spotify Status también reportaron la caída de la plataforma y aseguraron estar investigando lo ocurrido.

"Algo no está del todo bien, y lo estamos investigando. ¡Gracias por tus informes!", escribieron desde Spotify Status.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!