Mamá de Romina Sáez tras golpiza a su hija: "Jamás había visto que le pegaran a una mujer de esa forma"

La recordada chica "Mekano", Romina Sáez, se vio envuelta en una compleja situación durante esta semana, luego que su familia denunciara que fue golpeada producto de un conflicto con quienes arriendan uno de sus inmuebles.

En el programa "Hola Chile", la madre de Sáez, Margarita, entregó detalles del incidente revelando que la exfigura de televisión, tras la golpiza, terminó con un "TEC cerrado, le dieron dos paros cardiorrespiratorios en la ambulancia, tiene puntos en la cara por un corte tremendo. No puede abrir sus ojos".

Conflicto con arrendatarios

En la misma entrevista, Margarita aseveró que las amenazas a Romina comenzaron "hace un mes atrás con unos tipos que ellos (los arrendatarios) conocen, que están acostumbradas a esto. La gente (vecinos de la casa que arrienda Sáez) me alegó mucho, ya que consumían drogas y hacían fiestas".

Por lo anterior, madre e hija fueron a pedirles de forma expresa que dejaran el inmueble, no obstante, al momento de querer iniciar una conversación con ellos, comenzaron a golpear a la ex "Mekano".

Romina Sáez

"Me quedo parada en la puerta cuando siento que a mi hija la golpean con la reja, ya que la tipa viene y abre la puerta con una patada y la agrede en el pecho. La miro, corro y sale el tipo detrás de mí, mientras la mujer le da otra patada (...) Yo jamás había visto que le pegaran a una mujer de esa forma", explicó.

Tras lo anterior, añadió que uno de los agresores a Romina "la arrastra de los pies y viene su compañera, se baja de la camioneta con un bate y la agrede en la cabeza. El tipo estaba tan agresivo que empezó a decir que ‘quien se acerque lo voy a matar’".

Estuvo a punto de morir

Luego de la traumática experiencia anterior, Margarita espero dos horas con su hija, tirada en el suelo sangrando, esperando que alguien la ayudara, ya que no podía manejar debido a los nervios que presentaba. Afortunadamente llegaron los hijos de su vecina, quienes le asistieron para llevarla a un centro asistencial.

"La llevamos a urgencia y la atienden inmediatamente, y ahí se dan cuenta de que Romina estaba muy mal, porque le costaba mucho respirar... Ahí me dijeron que tenían que llevarla al Hospital Barros Luco porque no estaba bien. La suben a la camilla, yo me siento al lado de ella y cuando está ahí comenzó a convulsionar", aseveró.

Romina Sáez en Mekano

Todo se puso peor en adelante, ya que Romina incluso estuvo a punto de morir. "La empiezan a ver y se dan cuenta de que no tenía pulso, ni latidos del corazón y escuché que dicen que era por un paro cardiorrespiratorio, y comienzan a hacerle un RCP (reanimación cardiopulmonar), imagínate, ver cómo mi hija se moría", indicó.

Margarita cerró su dramático relato revelando que su hija tuvo que ser llevada a un cirujano plástico para realizarse una reconstrucción facial, producto de los "puntos que tiene en la cara", concluyó.

Cathy Barriga y Ruth Gamarra, excompañeras en "Mekano", subieron imágenes revelando como quedó Romina Sáez tras la golpiza denunciada, exigiendo justicia por su caso.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

