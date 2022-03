"Soy un cadáver": Así quedó Helhue Sukni tras asistir al cumpleaños de Pamela Díaz

La mediática abogada Helhue Sukni fue una de las invitadas al masivo cumpleaños que celebró Pamela Díaz en su casa.

Hasta la propiedad de "La Fiera" llegaron más de 50 mujeres, quienes festejaron los 41 años de la modelo en una fiesta que incluyó piscina, alcohol, música y hasta una máquina para hacer burbujas.

Sukni celebró con todo y las consecuencias en su cuerpo se hicieron sentir durante el domingo 6 de marzo, un día después de la fiesta, de acuerdo a un video que grabó en su cuenta de Instagram.

"En estado de cadáver"

"¡Hola amigos! ¿Cómo están? No puedo ni hablar. Estas son las consecuencias del día de ayer. Me duele todo el cuerpo, llegué anoche y no me saqué ni la pintura (maquillaje)", partió diciendo en el video.

Agregó que "tengo sueño, tos, sed, me he tomado como cinco vasos de esto, voy para el sexto. ¿Saben cómo se llama esto? Cuando uno está en estado de cadáver. La gente vulgarmente le llama caña, muy fea esa palabra. La tía Helhue es un cadáver".

"Tengo el pelo pegado, asqueroso. Llegué a acostarme, lo único que sé es que me fueron a buscar, que a la mitad del camino me sentí como el hoyo", sumó.

Pese a lo anterior, la mujer no se arrepiente de nada: "Qué manera de bailar, tomar, comer, ¡valor! Tengo muchas cosas que contarles dentro de todas estas mujeres hermosas (...) Yo era la más de edad con la mamá de la Pamela, que es regia", sentenció.

Recalcó que pese a lo mal que se sentía, "el cumpleaños fue fenomenal (...) Todas bailando, felices, pero después cuando uno llega a la casa tiene otra vida, otra historia, y esa es la que quiero contarles".

"El video de hoy día tiene relación con que ya no puedo más. Yo creo que me voy a quedar acostada, pero si hace calor me baño en la piscina. Ahora no hay contenido, solamente soy un cadáver. No puedo ni hablar", cerró, recibiendo mensajes de ánimo y deseándole una pronta recuperación de su resaca.

Revisa el video

Todo sobre Famosos chilenos