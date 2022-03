"Tuvo fe": 'Puma' Rodríguez revela el desconocido apoyo de Mario Kreutzberger cuando estuvo enfermo

El cantante venezolano José Luis "Puma" Rodríguez vivió un complejo momento en 2017, tras ser sometido a un doble trasplante de pulmón por la fibrosis pulmonar idiopática que sufría desde el 2000.

La recuperación fue larga y dolorosa, con recaídas entre medio, y una persona que estuvo ahí siempre para apoyarlo fue el presentador de televisión Mario Kreutzberger, mejor conocido como "Don Francisco".

"La persona que más me visitó"

En el programa "De tú a tú", donde entrevistaron al "Puma", el artista fue sorprendido primero con un mensaje que le grabó Kreutzberger, recordando el momento más crítico del cantante.

"Esta historia con José Luis Rodríguez es del momento en el que él está con muy malas condiciones físicas, le quedaba muy poco tiempo si es que conseguía el trasplante. Yo he tenido una relación personal con él, lo considero un gran artista (...) por lo que le hago una entrevista. Ahí es donde él cuenta que si no consigue un trasplante... su vida depende absolutamente de eso", indicó.

Dicha declaración que dio en una conversación grabada, "Don Francisco" prefirió no ponerla al aire hasta que Rodríguez consiguiera su trasplante. "Este programa no tenemos que hacerlo, porque tengo la esperanza, la sensación, de que va a conseguir el trasplante y se va a recuperar", rememoró.

Tras oírlo atentamente, Rodríguez señaló que "Mario tuvo fe en que yo podía estar del lado de acá. Y esperó. Aquí hicimos el programa antes de la operación, la gente de producción le decía 'suelta el programa' y él decía 'no, ese gallo lo va a pasar'. Entonces esperó, vino el trasplante, pasó el tiempo, y después hizo el programa".

El venezolano aseveró además que "Don Francisco" fue "la persona que más me visitó después de la operación".

"Me traía palabras de aliento, me decía que tenía que hacer esto y esto, que 'tú eres un caso único'. Antes de la operación también me visitaba, pero fue el que más me visitó. Vino (Ricardo) Montaner un par de veces, pero Mario venía sin avisar, él tocaba, entraba y conversábamos", confesó.

"Mario, gracias, eres un hermano para mí. Ojalá yo lo sea para ti", cerró diciendo un emocionado José Luis Rodríguez, quien a sus casi 80 años puede seguir cantando y haciendo su vida.

