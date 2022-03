"Dudé en subir esta foto": María Joaquina de 'Carrusel' se muestra sin filtros en Instagram

La actriz Ludwika Paleta, la recordada "María Joaquina" de "Carrusel", decidió romper la tendencia de Instagram a subir fotos extremadamente producidas y con filtros.

A sus 43 años y tras sus embarazos, la actriz confiesa que en su cuerpo hay secuelas. Incluso así se cuida y alimenta muy bien, por lo que dejó claro que no está dispuesta a esconder el paso del tiempo con los populares filtros, el maquillaje y las exigencias de las redes sociales.

La foto de "María Joaquina" sin retoques ni filtros

La actriz mexicana publicó una foto de ella en traje de baño sin filtro para mostrarse tal cual es. Paleta contó la historia detrás de la imagen, pues confesó que por un momento dudó en subirla porque no tenían retoque.

“Buenos días, tengo que confesar que dudé en subir estas fotos. No las quise retocar y estamos desacostumbrados, o por lo menos yo, a ver los cuerpos sin 'arreglar", escribió la estrella mexicana al pie de la fotografía.

"Así es mi cuerpo, sí me cuido, sí me alimento bien (y aunque todavía quedan ahí rastros de todas la pastas y pizzas que me comí en mis vacaciones, también están los rastros de mis embarazos, el ejercicio y el cuidado que le doy). Vivamos sin tantos filtros por favor”, pidió a sus fans.

En la foto, la actriz posa de brazos abiertos con el mar de fondo. Su cuerpo reposa sobre una hamaca blanca y lleva un sencillo traje de baño color negro que deja ver su figura a sus 43 años. Su característica cabellera rubia la lleva despeinada.

La decisión de María Joaquina de publicar sus fotos sin filtros despertó la admiración de sus seguidores, quienes comenzaron a dejarle mensajes. “Estás espectacular, no necesitas ni medio retoque ni filtro”, escribió su hermana Dominika Paleta.

Mientras que otros le dejaron ver lo impresionados que están con los resultados de sus rutinas. “Esos ejercicios están dando frutos”; “Muy trabajada la figura, cuesta mucho después de los 40”, escribieron, sobre todo las mujeres que apoyaron la decisión de Ludwika de mostrarse sin filtros.

