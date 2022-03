"Qué alegría más grande": Vivi Rodrígues se reencontró con sus hijas tras meses alejadas

La recordada bailarina del grupo Porto Seguro, Vivi Rodrigues, protagonizó un emotivo reencuentro durante este fin de semana que más tarde compartió con sus más de 650 mil seguidores de su cuenta de Instagram.

Debido a compromisos laborales, la también comunicadora se encontraba de paso por Chile, mientras que su marido e hijas se quedaron en São Paulo.

Resulta que tras su regreso a su país natal, Rodrígues decidió sorprender a sus retoñas, Kali (8) y Malié (5), quienes jugaban en la playa en compañía de su abuela. Fue en ese momento que apareció inesperadamente.

"Qué alegría más grande"

A través del formato stories, Vivi subió un registro de la emocionante escena. Al principio las pequeñas no notaron la presencia de su madre, pero luego comenzaron a gritar eufóricas.

"Qué alegría más grande, mi vida no es nada sin ellos", escribió la brasileña sobre el video en el que se ve abrazando fuertemente a las niñas mientras lloraban.

Posteriormente, entregó más detalles de esta experiencia: "Para quienes pensaron que fue fácil, ¡no lo fue! Para mí fue una gran prueba de Dios ese viaje”, aseguró.

“Compartiré con ustedes cada experiencia, porque he regresado tan transformada que no puedo guardarme solo a mí todo lo que he vivido“, indicó en un nuevo post.

En este sentido, agradeció “cada abrazo, cada gesto de amor” que recibió en Chile. “No hubiera aguantado si no los hubiera tenido a mi lado ahí”, manifestó.

Revisa las imágenes del reencuentro

