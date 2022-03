Inflables, flotadores, globos y una piscina de pelotas: La sorprendente fiesta de cumpleaños de Justin Bieber

A los 15 años Justin Bieber irrumpió en la escena musical para no retirarse más. El joven canadiense sería uno de los primeros artistas en la historia de la industria que saltaría a la fama a través de YouTube.

En el 2022 ya ha quitado muchas hojas al calendario y ahora la estrella juvenil celebró su cumpleaños número 28. Como era de esperarse, no quiso pasar por alto tan especial fecha, y fue así como junto a su esposa Hailey Bieber organizó una gran celebración en donde el sol, el agua y los juegos fueron el centro del entretenimiento.

Todo sobre Justin Bieber

Ya no tiene rostro de niño, pero tal parece que el alma sí. Bieber creó un verdadero parque de juegos infantiles en el patio trasero de su lujosa mansión, valorada en 25,8 millones de dólares.

En las fotos, que circularon a través de las redes sociales, el colorido de la celebración salta a la vista. Inflables, flotadores, globos y una espectacular piscina de pelotas formaron parte de las atracciones que pudieron disfrutar los amigos de la estrella pop.

La mansión de Bieber está ubicada en Beverly Park, según información reseñada por Hollywood Life. La espectacular propiedad consta de siete habitaciones y diez baños, además de magníficas áreas verdes que tanto el artista como su esposa supieron aprovechar muy bien para la fiesta.

★ Justin Bieber celebrates his 28th birthday with a pool party at his $25.8 million Beverly #BreakingNews Please Retweet ➧➧➧ https://t.co/ZbkhEZzDpa pic.twitter.com/pllr6P3CiF

Justin Bieber celebrates his 28th birthday with a lavish pool party at his $25.8 million Beverly Hills mansion as the garden is laden with Rolling Stones-themed inflatables, giant beer pong and a BALL PIT https://t.co/kNxhDS6MVX pic.twitter.com/IhgLSXRBh3