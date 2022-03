José Antonio Neme recuerda el bullying que sufrió en el colegio y envía mensaje a profesor que lo ayudó

El periodista José Antonio Neme contó una anécdota en "Mucho Gusto", revelando que fue víctima de bullying mientras estaba en el colegio, y la importancia que tienen los profesores para frenar este tipo de conductas.

Su revelación se dio mientras entrevistaban al cantante Américo en el matinal, quien acongojado contaba sobre el hostigamiento del cual estaba siendo víctima su hija por parte de sus compañeros de colegio.

"Uno se siente mal"

"Cuando uno sufre bullying, de niño, adolescente, al menos en la época nuestra, pero las cosas han cambiado, uno tenía la idea de que la persona que te agredía por gordo, maricón, feo, alto, bajo o lo que sea; interpretaba al resto de la sociedad", partió reflexionando.

Agregó que "ese acto de bullying uno lo termina integrando para sí, entonces uno se siente mal por ser alto, bajo, negro, flaco, blanco, gordo, en fin; y uno cree que el mundo está en lo correcto, que esos niños (los que lo producen) interpretan al planeta y que uno es el objeto de la vergüenza".

Neme reveló que era tanto el bullying que le hacían, que incluso evitaba que sus padres lo fueran a ver en presentaciones y actos, ya que le daba vergüenza que sus compañeros lo molestaran frente a ellos.

"No le contaba a mi mamá que teníamos presentaciones escolares, porque obviamente en la presentación escolar yo iba a estar expuesto en un escenario. Siempre trataba de ser el árbol o algo que no se viera, que no estuviera en primera línea. Si había algo que pudiera hacer yo, es alejar a mis papás del colegio", recordó.

La importancia de un profesor

El conductor rememoró que un profesor fue de suma importancia para concientizar a su curso de la importancia de respetar a los compañeros.

"Yo recuerdo al profesor Coscollo, mi profesor de Educación Física, que un día entró a la sala y me estaban diciendo ‘fleto, esto y lo otro’... a mí y a otras personas, no era yo el único. Y él dijo: ‘Hoy no vamos a hacer clases de Educación Física, hoy día vamos a hacer clases de dignidad humana’. Me acuerdo perfecto, estábamos en sexto básico, y el profesor dedicó toda la hora a hablar sobre el tema", indicó.

A modo de cierre, agradeció a su docente, debido a que el rol de un adulto que observa el bullying es "muy importante" para poder cambiar la conducta de los demás.

