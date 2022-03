Gonzalo Fierro habla sobre la dura separación con su esposa que logró superar: "Hoy vivimos una buena relación"

El retirado futbolista Gonzalo Fierro reveló, en una entrevista con LUN, detalles de su momento personal más duro, que corresponde a cuando estuvo separado de su esposa, Tábata Quiroz, cuando los hijos de ambos aún eran pequeños.

Fierro se sinceró y confesó que mientras no pudo ver a los niños con la regularidad que él habría querido, lloró y sufrió durante los dos años que duró su separación.

"Lloraba por estar sin ellos"

"Fue muy duro no ver a Benjamín y Antonia (sus hijos) que en ese tiempo eran bien chicos. Y lloraba por estar sin ellos", aseveró.

El actual comentarista deportivo recordó que su separación se dio por el año 2011, cuando volvió de Brasil para volver a jugar en el fútbol nacional.

"No estaba bien la relación de pareja y era un momento en que nos estábamos asentando de nuevo. Fue duro, pero, ¿sabes? Estar separado de mi señora a la larga fue bueno. Me hizo estar consciente de lo que no hacía bien. Y hoy vivimos una buena relación, con una vida plena", reconoció.

Su historia con Tábata

En la misma entrevista, el exlateral derecho reveló cómo fue que se dio su relación con ella. "La conocí chica. Ella tenía 14 años y yo 18, me gustó al tiro, pero tuve que esperar que creciera un poco para pedirle pololeo", recordó.

El momento en que se conocieron fue por un choque de auto que protagonizó el exjugador colocolino. "Resulta que un amigo me prestó su auto, pero yo recién había aprendido a manejar. Choqué. Mi amigo conocía a un mecánico que era el hermano de Tábata. Ahí la conocí", agregó.

Para "ganarse" su corazón, Fierro le regalaba entradas a su suegro para que lo viera jugar en Colo Colo. "Yo lo empecé a invitar al estadio para que fuera con Tábata. Cuando ya estuvo un poco más grande, ahí le propuse pololear. Nos casamos en 2007 cuando se embarazó del Benja. De ahí que estamos juntos. Y sé que es para siempre", sentenció.

