"Sobre los 40 años se pone muy desagradable": Repenning cuenta los síntomas que ha tenido tras contraer Covid-19

El periodista de Meganoticias José Luis Repenning comenzó marzo contagiado de coronavirus, por lo que actualmente se encuentra en cuarentena en su casa.

Debido a lo anterior, el conductor del noticiero no pudo despedirse en pantalla de su compañera Priscilla Vargas, quien se fue de Mega tras 20 años de trabajo ininterrumpido en el canal.

Todo sobre José Luis Repenning

Repenning y el coronavirus

Desde su encierro, el rostro de Mega se conectó al programa en vivo que realiza José Miguel Viñuela junto a su asesora del hogar, llamado "Desde mi cocina con la Nené".

Allí contó que sus niños comenzaron con los primeros síntomas del Covid-19, pero que él nunca los atribuyó a la enfermedad pandémica.

"Había una especie de resfrío que tenían mis niños que les duraba, era como un malestar que le duraba una tarde. No me alarmé, porque pensé que si no tenían fiebre no era nada. Esto es para que la gente sepa, estaban mal de la guatita, decaídos, y al día siguiente se les pasaba", reveló en la conversación.

Si bien sus hijos no desarrollaron síntomas, él sí lo hizo y, tras hacerse el examen, se enteró de que tanto él como sus hijos están contagiados con la variante Ómicron.

Sobre sus malestares, Repenning reconoció que estuvo "un día y medio con fiebre, que sobre los 40 años se pone muy desagradable", y que además se ha sentido "un poco congestionado".

"Estuve mal una noche y un día y medio, pero ahora me siento súper bien, impeque", cerró diciendo en la conversación, en medio de mensajes de sus fans, quienes le desearon un pronto regreso al noticiero.

Revisa el live (desde el minuto 16)

Todo sobre Famosos chilenos