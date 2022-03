"No me convertiré en zombie": Coté López muestra cómo quedaron sus ojos tras someterse a cirugía láser

La modelo y empresaria María José "Coté" López mostró a través de su cuenta de Instagram el resultado de la operación a los ojos a la que se sometió hace algunos días.

Coté, hace algunas semanas, reveló que sus ojos sufrían úlceras, debido al uso prolongado por años de lentes de contacto, los cuales le terminaron provocando heridas en sus córneas.

Además, la chilena aprovechó de intervenir su vista por su astigmatismo y miopía, con el objetivo de no volver a utilizar anteojos ópticos.

Durante el miércoles 2 de marzo, López compartió en sus historias de Instagram un video que muestra cómo van avanzando sus ojos en su recuperación.

Realizando un primer plano que mostró directamente su ojo derecho, la empresaria señaló que "ya queda menos rojo, no me convertiré en zombie", bromeando por el color que tenían sus ojos tras su procedimiento.

El procedimiento al que se sometió Coté Lópe, llamado Lasik, es una de las opciones disponibles para enmendar los llamados "errores de refracción".

Condiciones como la miopía y el astigmatismo ocurren por una irregularidad en la curvatura de la córnea, por la que los glóbulos no logran enfocar bien.

A través de un láser, los oftalmólogos pueden retirar con mucha precisión una fina capa del tejido de la córnea, para darle una forma nueva y permitir que el ojo pueda enfocar claramente.

