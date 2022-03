A 17 años de su estreno: Karen Bejarano arrasa en una fiesta tras interpretar su icónica canción "No por él"

Una de las canciones más icónicas que se escuchó en "Mekano" fue la que interpretaban Ximena Abarca y Karen Bejarano (en entonces conocida como Karen Paola), llamada "No por él".

La canción, que cuenta la historia de dos amigas que no quieren alejarse por un hombre que les coqueteaba a ambas, se convirtió en uno de los éxitos indiscutidos de los 2000, sonando sobre todo en discotecas y bares juveniles.

A 17 años de su estreno, son muchos los nostálgicos que aún escuchan y cantan la canción que marcó su adolescencia.

Todo sobre Karen Bejarano

"Increíble el cariño de todos"

Consciente de ello, en una fiesta de la cual fue protagonista durante este fin de semana, Karen Bejarano cantó a todo pulmón "No por él", junto a un fanático que subió del público para cantar las partes que interpretaba Ximena Abarca.

Todos los presentes en la discoteque cantaron a coro con los dos, de acuerdo al video que publicó en su cuenta de Instagram la pareja de Karen, Juan Pedro Verdier.

"Qué impresionante. Anoche mi amada @karenbejaranotv rompió la noche junto a Javier en el escenario luego de pedir algún voluntario para cantar el tema “No por él”, y este fue el resultado. Increíble el cariño de todos y la buena energía que nos compartieron, gracias a todos!", fue lo que escribió en la descripción del post.

"La embarró", "otro show así por favor", "temones de la básica", "se me paran los pelos", "esta canción me encanta", "la verdadera reina", "se me cayó el carnet", "qué emoción", "qué grande Karencita"; son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Revisa el video

Todo sobre Famosos chilenos