"Estoy soltero": La respuesta de James Rodríguez para aclarar los rumores sobre su romance con Karol G

Los rumores sobre el supuesto romance entre James Rodríguez y Karol G llueven en las redes sociales. Tanto es la insistencia de los fanáticos sobre una supuesta relación, que el propio futbolista colombiano debió salir públicamente a aclararlos.

Los seguidores de Karol G y James creen que son algo más que amigos. Desde hace siete meses los vinculan como pareja, sobre todo por algunas señales que han dado y que han sido interpretadas por el público.

Una de las primeras pistas que sacan a la luz es una fotografía en la que aparecen juntos. En la gráfica ambos lucen felices y sonrientes.

La imagen se suma a otra que compartió en su cuenta Instagram la hija del futbolista, acompañada de la intérprete de"Tusa", quien en el pasado mantuvo una relación con Anuel AA.

Así negó James Rodríguez su relación con Karol G

Para no dar pie a la historia de amor que se teje en redes sociales, James decidió hablar durante una transmisión realizada en su plataforma Twitch. Aunque no mencionó directamente a Karol G, sí dejó claro que no tiene compromisos de pareja con nadie.

"No, no, no. Estoy soltero ahora muchachos, ya les dije, no crean en todo lo que les dicen", dijo Rodríguez, a quienes le preguntaron durante la transmisión.

James aseguró, en tono de broma, que mientras dure su soltería estará recibiendo hojas de vida. “Estoy soltero, no estoy en ninguna relación. Estoy recibiendo hojas de vida, al Twitter, al Instagram y al Facebook. Los chismes dicen por ahí que estoy con alguien, pero así no es", reseña la revista People en Español.

James Rodríguez abrió su corazón y volvió a hablar sobre su situación sentimental…



¿Karol G? ❌❌ pic.twitter.com/UK94uDP8sc — Bolavip Colombia (@BolavipCo) February 20, 2022

Karol G, por su parte, no se ha referido a las declaraciones del futbolista ni a los rumores que la vinculan con él.

