"¿Por qué no tengo papá?": Luciana Salazar revela cómo le contó a su hija que no tiene padre

La modelo argentina, Luciana Salazar, fue madre en 2017 por un tratamiento de donación de esperma y vientre subrogado, donde otra mujer es quien lleva al bebé.

Cuatro años después debió responder la pregunta a su hija, de ahora 4 años:"¿yo por qué no tengo papá?".

En entrevista con LUN, Luciana revela los detalles de esta íntima conversación. La modelo cuenta que estaban viendo la serie animada Peppa Pig y "justo estaba en esa parte donde Peppa presenta a su familia y me preguntó".

"Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes. Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad", dice Luciana.

La verdad

Cuando llegó el esperado momento, Luciana reconoce que intentó contestarle "de la manera más simple posible la verdad. Hay cosas que me guardo para mí y para ella, pero le expliqué que todas las familias son diferentes, pero que siguen siendo familia".

Asimismo, dice que tampoco se enredó; fue fácil y normal. "No me iba a ponerle a explicar lo del vientre subrogado. Sé que más adelante vendrán más preguntas y ahí le daré dando las respuestas que ella necesite", asegura.

Reacción de Matilda

Con la respuesta que le dio, la modelo indica que su hija se quedó "tranquila" y que luego no volvió a preguntar nada más. "Lo que sí, al otro día me dijo en el auto, de la nada, que le gustaría tener un papá", confiesa, pero que aun así, tiene a toda su familia que la adora.

En tanto, reconoce que durante el proceso del tratamiento, tuvo asistencia sicológica de una psicóloga para lograr abordar el tema con su hija, si en algún momento ella decidía preguntar.

Por la pregunta, cree que Matilda preguntó porque "está más grande y porque cuando ve a sus amiguitos, los ve siempre con papá y mamá. Pero hay madres como yo que deciden tener solas a sus hijos".

