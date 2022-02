Mariela Montero revela que los médicos le dijeron que sería "imposible" tener hijos antes de quedar embarazada

Hace poco más de una semana, la exchica reality, Mariela Montero, anunció que será madre por primera vez junto al empresario Felipe Cabrera. Recientemente, reveló que tras un procedimiento quirúrgico, los médicos le dijeron que no podría ser mamá.

En conversación con TN Show, la modelo contó que a sus 24 años tuvo una "experiencia dolorosa" cuando residía en Italia. Allí quedó embarazada y "mientras crecía el bebé también crecían dos quistes ováricos enormes del tamaño de un pomelo cada uno".

Debido a esto, debió operarse, y le extirparon un pedazo útero y de los ovarios mientras esperaba a su hijo. Sin embargo, esta cirugía le costó la vida del bebé. Ante ello, los médicos le dijeron que sería casi "imposible" volver a embarazarse.

"No te ilusiones"

Tras saber esto, fue un profundo dolor para Montero. Los profesionales de la salud le dijeron: "No te ilusiones, me dijo. Durante todos estos años tuve parejas y a veces intentaba y no se podía. Ahí empecé a resignar, ya que realmente no se podía”, relató.

Pese a lo triste de la situación, la modelo decidió "no ahogarse en el dolor" y aceptarlo como una realidad. En tanto, esto le permitió desarrollarse en lo laboral y viajar por el mundo.

Fantaseaba con ser mamá

Sin embargo, el sueño aún estaba latente. "Tenía una fantasía de maternidad cuando veía a mis sobrinos o a mis amigos cercanos con sus bebés. Pero lo vivía en silencio, sin compartirlo: era un proceso muy personal", remarcó.

Finalmente, después de años, la trasandina logró cumplir su sueño junto a su actual pareja. Asimismo, declaró que fue un proceso natural y que no debió recurrir a tratamientos de fertilidad.

“Cuando me enteré quedé perpleja. En shock. Mi pareja quedó igual. Quedamos congelados. No lo podíamos creer. De ahí en más empezamos a armar todo para esperar a este bebé. Nos mudamos de un departamento a una casa para darle una vida digna y en familia", relató.

"Los milagros sí existen"

La actriz argentina anunció a través de sus redes sociales la espera de su primer hijo, publicando una imagen en la que se aprecia su abultado vientre.

"Todos estos meses estuve esperando el momento más oportuno y, hoy en el Día del Amor (14 de febrero), quiero hacerte parte del acontecimiento más importante de toda mi vida", inicia el relato de la trasandina.

"Quiero decirte que los milagros sí existen, que Dios sí responde a tus oraciones cuando tienes fe en él", continúo.

"Las palabras se quedan cortas mientras mi cuerpo está cambiando minuto a minuto, creciendo segundo a segundo, viviendo la revolución más hermosa de toda mi existencia", agregó la modelo.

"Amigos míos, quiero contarles que junto a mi amor Fernando Cabrera, vamos a ser padres. Estoy muy feliz de compartir esta noticia con ustedes". Finalmente, saludó a todos sus seguidores en este 14 de febrero.

