"¡Está en todas partes!": El reclamo de Neme a Diana Bolocco mientras daba un paseo por un centro comercial

Un divertido reclamo fue el que hizo José Antonio Neme a través de su cuenta de Instagram, dirigido directamente a su colega y compañera del "Mucho Gusto", Diana Bolocco.

Resulta que el periodista, durante este fin de semana, asistió a un centro comercial y se encontró con la conductora, pero no en persona, sino que con los carteles que hay de ella en una conocida tienda de retail chilena.

"Está en todos los lugares"

Grabándose en frente de una pancarta donde aparece el rostro de Diana Bolocco, Neme comenzó diciendo, "¿Se dan cuenta como uno no puede descansar de esta mujer?".

"De lunes a viernes tengo que compartir con ella cinco horas. El domingo salgo, me trato de distraer, de olvidarme de los temas laborales, y allí está", señaló, para luego enfocar todos los carteles en donde posa Diana como el rostro de la tienda.

"Diana es prácticamente ubicua, está en todos los lugares", agregó, elogiando el diseño de la nueva línea deportiva que sacó la periodista con la tienda de la cual es rostro.

El otro reclamo de Neme contra Diana

José Antonio Neme, "retó" a su compañera de labores, Diana Bolocco, luego que se supiera que él está en una relación amorosa durante la emisión del viernes 18 de febrero del "Mucho Gusto".

Todo se dio mientras daban inicio al matinal, cuando la animadora, agradecida porque es el último día de la semana laboral, señaló: "Dime que no es diferente la mañana cuando uno abre el ojo, suena el despertador y dice primero 'dónde estoy'", recibiendo una inesperada respuesta de Neme.

Lo anterior, porque José Antonio bromeó diciendo: "A mí me pasa... con quién estoy", refiriéndose a que no sabría quién es la persona con la que está compartiendo la cama.

Diana tomó la palabra tras oírlo, negando esta supuesta duda que tendría el animador: "No, eso ya no te pasa, eso hace varios meses que ya no te pasa, menos ahora que tomaste la decisión...", alcanzó a decir la periodista, siendo interrumpida en el acto por Neme.

"¡Deja de exponer mi vida íntima!", le reclamó él, dando por terminado el tema de su romance. Diana se defendió argumentando, "pero si tú me das el pie para hacerlo".

