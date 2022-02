Kim Kardashian molesta con Kanye West: Lo deja de seguir en Instagram tras atacar a su novio Pete Davidson

El exesposo de Kim Kardashian, Kanye West, cruzó la línea roja y esto desató la irá de la socialité. Harta de sus inapropiadas actitudes en redes sociales ,la modelo decidió dejar de seguirlo en Instagram.

La mayor de las Kardashian y Kanye West se separaron en 2021, pero West no lo tomó muy bien. Su despecho es público y sus muestras de ira son constantes en las redes, aunque luego borra los mensajes y fotografías.

El rapero ha tomado malas decisiones en cuanto a la forma de manejar la crisis emocional que le causó la ruptura con Kim. Una de las más recientes fue insultar al actual novio de la modelo, el comediante Pete Davidson.

Días antes West ya se había dedicado a perturbar a la nueva pareja. De hecho cuando Pete Davidson abrió su cuenta Instagram el ex de Kim fue uno de los primeros en seguirlo.

La gota que derramó el vaso fue un mensaje que el rapero publicó en su cuenta. En este se refiere directamente a la estrella de Saturday Night “Hola skete. ¿Tienes más chistes sobre salud mental para mí?”, reseña Page Six.

El rapero aseguró que no estaba acosando a Pete, sino que solo se trataba de una venganza debido que años atrás el comediante hizo un scketch en su programa sobre él. Ante la publicación, Kim tomó una drástica decisión: lo dejó de seguir.

