"La gente me habla con cariño": Kenita Larraín habla de su cambio interno y de su nueva relación con el público

Hace unos días, la exmodelo María Eugenia Larraín fue eliminada de un programa de cocina de TV, ocasión en la cual varios de sus compañeros le entregaron emotivas palabras de cariño que emocionaron hasta las lágrimas a la numeróloga.

El hecho dejó entrever el cambio de imagen de Kenita, quien pasó de ser una de las figuras históricas y más polémicas de la farándula chilena, a una de las personas más queridas actualmente por el público nacional.

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la exmodelo reflexiona sobre esta situación y asegura que cada vez que sale a la calle siente el cariño de las personas.

El cambio de Kenita

"Creo que el programa me ha dado la oportunidad, al igual que mis talleres de numerología, que las personas me conozcan, hablo de la verdadera María Eugenia. No la de antes, la que tal vez se asociaba a la pasarela o las rupturas amorosas", señala.

"Eso fue parte de mi pasado, pero todas las personas con el tiempo maduramos y cambiamos para mejorar como personas. Y que el resto hoy lo pueda ver (el cambio) es maravilloso", reflexiona.

"La gente me habla con cariño"

"Un maestro una vez dijo en un taller de ancestrología 'uno nunca puede dar lo que no tiene', y si yo hoy transmito paz y alegría es porque así estoy por dentro. Habla de todo el trabajo espiritual que he hecho hasta ahora y que debo seguir haciendo", le dijo Kenita a ese medio.

Sobre su salida del concurso en el que participaba, Kenita señala que todas las muestras de apoyo y los mensajes del público fueron algo que refleja este cambio personal. "Cuando salgo a la calle la gente me habla con cariño. Ese para mí es el mejor regalo", cierra.

Todo sobre Famosos chilenos