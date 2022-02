"No quiero que esté en esa energía": Kenita Larraín revela por qué no deja que su hija festeje Halloween

La modelo de televisión María Eugenia "Kenita" Larraín hace varios años inició un camino de introspección y autodescubrimiento, enfocándose en la astrología y la numerología.

De hecho, su nombre como numeróloga es "Kenita Bo" y hace clases de dicha disciplina, con la cual ha logrado "acertar" algunas predicciones, de acuerdo a lo que han dicho sus seguidores en redes sociales.

Kenita y Halloween

Nuevas costumbres son las que ha adquirido desde que se formó en la astrología, como por ejemplo, no celebrar Halloween ni tampoco su pequeña hija Sophia.

La festividad que se celebra todos los 31 de octubre, en la cual los niños piden dulces vestidos con disfraces, no forma parte de las actividades madre-hija, y en un programa de Zona Latina explicó la razón.

Primero partió cuestionando que "¿saben cuál es el trasfondo de Halloween? Averígüenlo, es horrible", agregando que se abren portales de "vibración y oscuridad", a lo que los niños se verían expuestos durante ese día.

Sobre el origen de la fiesta, aseguró que "el trasfondo tiene que ver con muerte, sacrificios humanos y otras cosas. Averigüen bien de dónde viene. Yo decidí que mi hija no celebra más eso porque no quiero que esté en esa energía".

"Uno no sabe el trasfondo de lo que está celebrando, no sabe en qué energía están los niños", ahondó, mostrándose incluso contraria a los disfraces que suelen utilizar los que celebran Halloween.

"¿Por qué te vas a disfrazar de demonio para no estar en riesgo? Al contrario, ¿por qué te vas a mimetizar con uno de ellos? Estás en baja vibración. La fuerza más poderosa es la fuerza del amor. No te tienes que disfrazar de algo feo para ahuyentar algo feo, no tiene sentido", concluyó.

