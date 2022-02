"¡Deja de exponer mi vida íntima!": El reto sin filtro de Neme a Diana tras revelar que está en pareja

El periodista y conductor de "Mucho Gusto", José Antonio Neme, "retó" a su compañera de labores, Diana Bolocco, luego que se supiera que está en una relación amorosa.

Todo se dio mientras daban inicio al matinal, cuando la animadora, agradecida porque es el último día de la semana laboral, señaló: "Dime que no es diferente la mañana cuando uno abre el ojo, suena el despertador y dice primero 'dónde estoy'", recibiendo una inesperada respuesta de Neme.

El reto de Neme a Diana

Lo anterior, porque José Antonio bromeó diciendo: "A mí me pasa... con quién estoy", refiriéndose a que no sabría quién es la persona con la que está compartiendo la cama.

Diana tomó la palabra tras oírlo, negando esta supuesta duda que tendría el animador: "No, eso ya no te pasa, eso hace varios meses que ya no te pasa, menos ahora que tomaste la decisión...", alcanzó a decir la periodista, siendo interrumpida en el acto por Neme.

"¡Deja de exponer mi vida íntima!", le reclamó él, dando por terminado el tema de su romance. Diana se defendió argumentando, "pero si tú me das el pie para hacerlo".

La pareja de Neme

José Antonio Neme aprovechó San Valentín para revelar públicamente que se encuentra de lo más feliz en pareja, junto a un misterioso galán del cual no quiso revelar su identidad.

A través de las historias de Instagram, el periodista posteó una selfie con él en primer plano, mientras que su novio está detrás, acostado en una silla y con su torso desnudo.

El hombre no muestra su rostro, ya que aparece con un sombrero en su cara, ya sea por querer taparse del sol o por su intención de seguir en el anonimato.

